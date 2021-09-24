MSB: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG´li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
24 Eylül 2021, Cuma 18:20 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG´li teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.
DHA