Türkiye MSB duyurdu! SİHA ile bugüne kadarki en uzun menzilli atışın yapıldı

MSB duyurdu! SİHA ile bugüne kadarki en uzun menzilli atışın yapıldı

Türkiye

MSB duyurdu! SİHA ile bugüne kadarki en uzun menzilli atışın yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nda, Bayraktar TB-2 SİHA MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atışın yapıldığını duyurdu. Hedef tam isabetle vuruldu.

07 Mart 2021, Pazar 14:20 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinde bulunan Bayraktar TB-2 SİHA'dan milli imkanlarla geliştirilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile su üstü hedefine, bugüne kadar yapılmış en uzak menzilden atış yapıldı. Atış 04 Mart 2021 tarihinde Doğu Akdeniz’de başarı ile icra edilerek hedef tam isabetle vuruldu. MAM-L atışını müteakip SH-70 Helikopterinden milli imkanlarla geliştirilen ANKA İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) lazerle işaretlediği hedefe icra edilen HELLFIRE güdümlü mermi atışı da isabetle gerçekleştirildi" denildi.



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