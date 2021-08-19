Türkiye MSB: Sincar'da 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Sincar'da 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB: Sincar'da 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

19 Ağustos 2021, Perşembe 11:32 Son Güncelleme:
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütüne ağır darbe vurdu. Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz" denildi.

DHA

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