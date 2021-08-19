Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütüne ağır darbe vurdu. Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz" denildi.

DHA