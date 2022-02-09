MSB son dakika duyurdu: Sınırda yakalandılar
MSB tarafından yapılan açıklamada "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.
09 Şubat 2022, Çarşamba 20:19 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri yer aldı.
İHA
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