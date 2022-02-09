Türkiye MSB son dakika duyurdu: Sınırda yakalandılar

MSB son dakika duyurdu: Sınırda yakalandılar

Türkiye

MSB son dakika duyurdu: Sınırda yakalandılar

MSB tarafından yapılan açıklamada "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

09 Şubat 2022, Çarşamba 20:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri yer aldı.

İHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
O yuvarlak masada ne konuşulacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Masanın hangi tarafındayız?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İyi kılavuz
Rauf Tamer
Şirin Sever
Hikikomori salgını var, cümleten geçmiş olsun...
Şirin Sever
Hakan Çelik
DEİK’ten stratejik lobicilik atağı
Hakan Çelik
Murat Gülderen
İndirimler aşka geldi
Murat Gülderen
Banu Şen
Mezopotamya’nın incisi: Mardin
Banu Şen
Erkut Can
Bu ülkede yaşanmaz mı?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Okullar tatil edildi! Eğitime kar engeli