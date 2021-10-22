MSB sosyal medyadan duyurdu! 6 terörist daha öldürüldü

Türkiye'nin terör ile mücadelesi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından 'Teröre ve teröriste geçit yok!' başlığı ile yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişimlerinde bulunan teröristlere misliyle karşılık verildiğini, operasyonlarda 6 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Etkisiz hale getirilen 6 terörist ile birlikte bugün bölgede toplam 9 terörist öldürüldü.

İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama:







