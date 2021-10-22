Türkiye MSB sosyal medyadan duyurdu! 6 terörist daha öldürüldü

MSB sosyal medyadan duyurdu! 6 terörist daha öldürüldü

Türkiye

MSB sosyal medyadan duyurdu! 6 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bununla birlikte bugün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

22 Ekim 2021, Cuma 16:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye'nin terör ile mücadelesi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından 'Teröre ve teröriste geçit yok!' başlığı ile yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişimlerinde bulunan teröristlere misliyle karşılık verildiğini, operasyonlarda 6 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Etkisiz hale getirilen 6 terörist ile birlikte bugün bölgede toplam 9 terörist öldürüldü.

İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama:



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Gelecek meşru zeminde şekillenecek
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Bu mağazada 14 dil konuşuluyor
Hakan Çelik
Murat Çelik
Pandemide kış uyarıları
Murat Çelik
Rauf Tamer
Birikmiş notlar
Rauf Tamer
Şirin Sever
Dijital bir mecrada ‘Hamlet’ izlemek…
Şirin Sever
Banu Şen
Uygarlığın doğduğu şehir: Şanlıurfa
Banu Şen
Erkut Can
40 yıl sonra ne olacak?
Erkut Can
Murat Gülderen
Çocuk koltuğu deyip geçmeyin
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Antalya'nın mont hırsızları tutuklandı!