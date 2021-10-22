MSB sosyal medyadan duyurdu! 6 terörist daha öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bununla birlikte bugün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.
22 Ekim 2021, Cuma 16:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Türkiye'nin terör ile mücadelesi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından 'Teröre ve teröriste geçit yok!' başlığı ile yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişimlerinde bulunan teröristlere misliyle karşılık verildiğini, operasyonlarda 6 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Etkisiz hale getirilen 6 terörist ile birlikte bugün bölgede toplam 9 terörist öldürüldü.
İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama:
https://twitter.com/tcsavunma/status/1451543600844709893
BUNLARI DA OKUYUN