MSB sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Genelkurmay Başkanlığı merkez (Ankara) teşkilatında istihdam edilmek üzere açılan personel alımı sonuçları açıklandı. İşte MSB sözleşmeli personel alımı sonuçları…

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Genelkurmay Başkanlığı merkez (Ankara) teşkilatında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere; 51 personel alım ilanı yayınlanmıştı. MSB sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı.

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Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında istihdam edilmek üzere ilana çıkılan 51 Sözleşmeli Personel kadrosu için 12 - 14 Haziran 2019 tarihlerinde sözlü sınav yapılacak.

Başvurusu kabul edilen adaylardan, alım yapılacak her unvan için kontenjanın 10 katı kadar aday KPSSP03 puan türüne göre sıralanarak taban puanlar belirlendi. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sınava çağrıldı.

Adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı adresinde sözlü mülakata çağrıldı.

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