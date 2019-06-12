Millî Savunma Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere ilana çıkılan Sözleşmeli Personel kadrolarından bazıları zorunlu sebeplerden kapatıldığını duyurdu. Daha önce söz konusu unvanlara başvuruda bulunan adayların atamalarının, uygun illerde mevcut kadrolara yapılacağı ifade edildi. Peki, MSB sözleşmeli personel başvurusu nasıl yapılır? MSB atamaları nasıl yapılacak? İşte detaylar…

MSB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre sözleşmeli personel alımı ile ilgili değişiklik yapıldığı duyuruldu. İlanın detayları ise şöyle:

1. Millî Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere ilana çıkılan Sözleşmeli Personel kadrolarından bazıları zorunlu sebeplerden kapatılmıştır.

2. Söz konusu unvanlara başvuruda bulunan adayların atamaları, uygun illerde mevcut kadrolara yapılacaktır.

3. Kadrosu kapanan unvanları ve atama yapılacak kadroları görmek için tıklayınız.

4. Bu unvanlara başvuruda bulunan adaylar hak kaybına uğramamak maksadıyla dilekçe ile başvuruda bulunacaklardır. Adaylar dilekçelerini, en geç 01 Temmuz 2019 tarihine kadar posta yoluyla MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı CEBECİ/ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir.

5. Belirtilen tarihe kadar dilekçe göndermeyen adayların adaylık işlemleri sonlandırılacaktır.

6. Dilekçe örneğine ulaşmak için tıklayınız.