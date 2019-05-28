Milli Savunma Bakanlığı tarafından Genelkurmay Başkanlığı merkez (Ankara) teşkilatında istihdam edilmek üzere açılan personel alımı sonuçları açıklandı. İşte MSB sözleşmeli personel alımı sonuçları ve sınava ilişkin detaylar…

SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMİNİ

1. Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında istihdam edilmek üzere ilana çıkılan 51 Sözleşmeli Personel kadrosu için 12 - 14 Haziran 2019 tarihlerinde sözlü sınav yapılacaktır.

2. Başvurusu kabul edilen adaylardan, alım yapılacak her unvan için kontenjanın 10 katı kadar aday KPSSP03 puan türüne göre sıralanarak taban puanlar belirlenmiştir. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sınava çağrılmıştır.

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