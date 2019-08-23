MSB teknisyen alıyor! MSB personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı’na sürekli işçi statüsünde personel alınacak. İşte MSB personel alımı ile ilgili detaylar…

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri (ANT) İşletme Başkanlığı Ankara İşletme Müdürlüğüne terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY) 1 sürekli işçi açıktan alınacak. ANT Başkanlığı Batı Bölge Müdürlüğü TF-10 Sincan Tank Çiftliğine teknisyen olarak istihdam edilecek 1 TMY alımı yapılacak.

Başvuru yapacak adayların Motorlu Araçlar Teknolojisi veya Otomotiv Teknisyeni branşında en az Endüstri Meslek Lisesi mezunu olmaları gerekiyor.

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