Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, 'Eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerce yine masum siviller katledildi.

Teröristlerin Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazlası yaralandı' denildi.

#olayıngeçmişi

Suriye’nin Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesinde bomba yüklü aracç infilak etti.

8 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

Sivillerin kaldığı bir mahalledeki en işlek pazarda yaşanan patlamada büyük maddi hasarlar da meydana geldi.

Patlamada çevredeki binaların yıkıldığı ve enkazı altında kalanları kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Bazı yaralıların ise Akçakale ilçesine götürüldü.