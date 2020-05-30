MSB: Teröristler etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
30 Mayıs 2020, Cumartesi 10:52 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadeleri kullanıldı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1266621572573548544