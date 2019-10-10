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MSB: Teröristler sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Fırat'ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek Türkiye'deki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırdığını ve masum sivil vatandaşların yaralandığı bildirildi.

10 Ekim 2019, Perşembe 16:06 Son Güncelleme:
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MSB: Teröristler sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından İngilizce ve Türkçe yapılan açıklamada ''Fırat’ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG’li teröristler halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor. Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı PKK/PYD-YPG’li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı'' ifadelerine yer verildi.


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