Türkiye MSB: Ülkeye girmeye çalışan 5 kişi yakalandı

MSB: Ülkeye girmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Türkiye

MSB: Ülkeye girmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını açıkladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

18 Mart 2021, Perşembe 12:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Savunma Bakanlığı(MSB) sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 5 kişi, Mardin/Kızıltepe’de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.



Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Sahi bugün günlerden neydi?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Türkiye’nin gururu
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
‘Andımız’ krizi...
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Mehmet Hoca ne diyor?
Murat Çelik
Murat Gülderen
Bilgisayarı bozulan panik atak geçiriyor
Murat Gülderen
Banu Şen
Kısıtlamalar geri gelirse hiç isyan etmeyin
Banu Şen
Erkut Can
Erdoğan’dan 8 Mart müjdesi
Erkut Can
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gençler, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde sokağa indi, farkındalık çalışması yaptı