MSB: Ülkeye girmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını açıkladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
18 Mart 2021, Perşembe 12:02 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB) sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:
Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 5 kişi, Mardin/Kızıltepe’de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1372469106222452737
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