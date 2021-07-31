Türkiye MSB: Yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmaktadır

MSB: Yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmaktadır

Türkiye

MSB: Yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmaktadır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda bulunan 30 tonluk su tankeri ile İran’dan gönderilen yangın söndürme uçağına su ikmali yapıldığını ve birçok unsurla yangın söndürme çalışmalarına destek sağlandığını duyurdu.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 19:53 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Marmaris’te devam eden yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızda bulunan 30 tonluk su tankeri ile İran’dan gönderilen yangın söndürme uçağına su ikmali yapıldı. Aksaz Deniz Üs Komutanlığımıza ait dozerle de yangın bölgesindeki arazözler için yol açma çalışmaları yapılmakta, birçok unsurumuz ile yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmaktadır" denildi.

DHA

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