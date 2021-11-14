MSB: Yunanistan sınırında 4 terör örgütü üyesi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ, 1'i PKK terör örgütü üyesi 6 kişinin yakalandığını açıkladı.
14 Kasım 2021, Pazar 15:03 Son Güncelleme:
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MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların üçünün FETÖ, birinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullandı.
DHA