Türkiye MSB: Yunanistan sınırında 4 terör örgütü üyesi yakalandı

MSB: Yunanistan sınırında 4 terör örgütü üyesi yakalandı

Türkiye

MSB: Yunanistan sınırında 4 terör örgütü üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ, 1'i PKK terör örgütü üyesi 6 kişinin yakalandığını açıkladı.

14 Kasım 2021, Pazar 15:03 Son Güncelleme:
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MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların üçünün FETÖ, birinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullandı.

DHA

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