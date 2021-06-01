MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 şahıs yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 şahsın yakalandığını duyurdu.
01 Haziran 2021, Salı 17:24 Son Güncelleme:
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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım:
Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1399727481846968321
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