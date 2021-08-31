Türkiye MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ üyesi, 6 kişi yakalandı

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ üyesi, 6 kişi yakalandı

Türkiye

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ üyesi, 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ üyesi, 6 kişinin yakalandığını açıkladı.

31 Ağustos 2021, Salı 13:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Bütün veliler birleşin
Murat Çelik
Hakan Çelik
Avrupa’nın en görkemli ahşap binası hayata dönmeyi bekliyor
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Rum Yetimhanesi'nin tuşları kırık piyanosu
Oral Çalışlar
Banu Şen
Boy veren begonvillere dalıp gitme yasemen basan Bodrum'un tadını çıkarma zamanı
Banu Şen
Rauf Tamer
Bizim toprak
Rauf Tamer
Şirin Sever
Acımasız insana inat 'Bunu bi' düşünün'
Şirin Sever
Erkut Can
85 milyonun istediği oldu
Erkut Can
Murat Gülderen
Okul öncesi tekno indirim
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Eşini korkunç şekilde öldürdü! Kan donduran 'plastik leğen' detayı