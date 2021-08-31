Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.