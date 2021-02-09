MSB, zorlu kış koşullarında görev yapan askerlerin fotoğraflarını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır olduğunu bildirdi.
09 Şubat 2021, Salı 20:43 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde zorlu kış şartlarında görevlerini yerine getiren askerlerin fotoğrafları paylaşıldı.
Paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır. Hakkari Çukurca'da konuşlu Şentepe Üs Bölgesi'nde zorlu kış şartlarında terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
AA