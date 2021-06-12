Türkiye MSB’den açıklama: Hesabını misliyle verecekler, hedefler ateş altında

MSB’den açıklama: Hesabını misliyle verecekler, hedefler ateş altında

Türkiye

MSB’den açıklama: Hesabını misliyle verecekler, hedefler ateş altında

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Afrin’de hastaneye düzenlenen saldırıya ilişkin "Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivilleri hedef alan bu alçak saldırı Rusya Federasyonu tarafına bildirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

12 Haziran 2021, Cumartesi 21:43 Son Güncelleme:
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MSB’den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG’nin insanlık dışı bir saldırı daha gerçekleştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Tel Rıfat bölgesinde yuvalanmış teröristler Afrin şehir merkezini ve Şifa hastanesini top ve ÇNRA atışlarıyla hedef aldı. Saldırıda 13 sivil hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivilleri hedef alan bu alçak saldırı Rusya Federasyonu tarafına bildirilmiştir. İnsanlık düşmanı teröristler bu saldırıların hesabını misliyle vereceklerini bilmelidir."

AA

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