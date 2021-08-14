MSB’den başsağlığı mesajı
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Kahramanmaraş’taki yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Adana’dan havalanan ve kaza kırıma uğrayan Rus yangın söndürme uçağında yaşamını yitiren Türk ve Rus mürettebat için taziyede bulunuldu.
14 Ağustos 2021, Cumartesi 20:24 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş’taki yangın söndürme çalışmalarına destek için görev yaptığı esnada kaza kırıma uğrayan Rus uçağındaki mürettebatın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduk. Rus halkına ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
AA