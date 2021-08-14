MSB’den başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş’taki yangın söndürme çalışmalarına destek için görev yaptığı esnada kaza kırıma uğrayan Rus uçağındaki mürettebatın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduk. Rus halkına ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA