İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Wolfsberger maçında attığı gol sonrası asker selamı verdi.

Bunun üzerine UEFA tarafından Kahveci hakkında, soruşturma başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, milli futbolcuya destek amacıyla paylaşımda bulunuldu.

''Her şutun gol olsun, Mehmetçik'ten sana selam olsun''

Kahveci için hazırlanan video, 'İrfan Can Kahveci kardeşimiz; her şutun gol olsun, Mehmetçik'ten sana selam olsun' notuyla paylaşıldı. Görüntülerde, İrfan Can Kahveci'nin asker selamı verdiği fotoğraf da yer alıyor.





#olayıngeçmişi

UEFA, Avrupa Ligi'nde attığı gol sonrası asker selamı veren İrfan Can Kahveci için soruşturma başlatmıştı.

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Fatih POYRAZ/ANKARA (DHA)