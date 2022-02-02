MSB’den 'Kış Kartalı Harekatı' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kış Kartalı Harekatı'na ilişkin görüntü paylaştı.
02 Şubat 2022, Çarşamba 22:39 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan görüntünün açıklamasında, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kış Kartalı Harekatı dün akşam bu saatlerde böyle başladı" denildi.
Görüntüde ise jetler ile pilotların uçuş öncesinde hangar ve pistteki hazırlıkları yer aldı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1488951086950014978
ANKARA, (DHA)
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