Türkiye MSB’den 'Kış Kartalı Harekatı' paylaşımı

MSB’den 'Kış Kartalı Harekatı' paylaşımı

Türkiye

MSB’den 'Kış Kartalı Harekatı' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kış Kartalı Harekatı'na ilişkin görüntü paylaştı.

02 Şubat 2022, Çarşamba 22:39 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan görüntünün açıklamasında, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kış Kartalı Harekatı dün akşam bu saatlerde böyle başladı" denildi.

Görüntüde ise jetler ile pilotların uçuş öncesinde hangar ve pistteki hazırlıkları yer aldı.


ANKARA, (DHA)

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