Türkiye MSB'den kritik görüşme sonrası ilk açıklama!

MSB'den kritik görüşme sonrası ilk açıklama!

Türkiye

MSB'den kritik görüşme sonrası ilk açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı, ABD'de gerçekleştirilen askeri heyetler arasındaki toplantının ardından yapılan açıklamada, toplantıdaki ortamın olumlu ve yapıcı olduğunu belirterek, bir sonraki görüşmenin Türkiye'de yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

17 Kasım 2021, Çarşamba 10:28 Son Güncelleme:
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Türkiye ile ABD arasındaki kritik görüşmenin ardından ilk açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı'nın Washington'da icra edildiği belirtildi.

'OLUMLU VE YAPICI BİR ORTAM'

Açıklamada görüşmeye ilişkin, "Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı." ifadeleri kullanıldı.

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