Türkiye MSB'den "Mavi Vatan" paylaşımı

MSB'den "Mavi Vatan" paylaşımı

Türkiye

MSB'den 'Mavi Vatan' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) "Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bundan sonra da korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Misakımız Mavi Vatanımızdır." açıklaması yapıldı.

11 Ağustos 2020, Salı 22:46 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlı tarihimizden, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Misakımız Mavi Vatanımızdır."

Paylaşımda, Doğu Akdeniz'de faaliyete başlayan MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisi ile ona refakat ve koruma sağlayan Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının helikopterden çekilen görüntüleri de yer aldı.

AA


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