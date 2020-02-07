MSB tarafından, basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Rejim saldırısında 8 askerin şehit olduğu İdlib'le ilgili soruları yanıtladı.

MSB'nin açıklamaları:

Saldırılara karşı meşru müdafaa kapsamında misliyle karşılık verilmiştir. Bundan sonra da yapılacak her türlü saldırılara misliyle karşılık verilecektir, gözlem noktalarımız görevlerine devam edecektir.

Önceliğimiz saldırıların durdurulması ve ateşkesin sağlanması. Birliklerimiz bölgede, çatışmaların durdurulması için gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Bölgedeki çatışmaların durdurulması ve gözlem noktalarımızın emniyetinin sağlanması noktasında takviyeler yaptık. Gözlem noktalarımızın geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu olamaz.

(TSK'dan İdlib'e Rejim'e yönelik harekat olur mu?): Türk Silahlı Kuvvetleri verilen her türlü görevi, emir verildiğinde İdlib'te de yerine getirmeye hazırdır.

12 Gözlem Noktamızdan 3 gözlem noktası rejim kontrolündeki bölgede bulunuyor. Gözlem noktalarında ikmal faaliyeti ve personel değişimi kesintisiz sürüyor. Gözlem noktaları yapılabilecek herhangi bir saldırıya karşılık verecek kapasitede. 7 numaralı gözlem noktası da rejim kontrolündeki topraklarda kaldı. Ancak gözlem noktalarında ikmal faaliyeti ve personel değişimi kesintisiz devam ediyor.

Bildirim söz konusu değil

8 şehitin verildiği saldırıda Rusya'ya bildirim yapıldı mı?: Gözlem noktalarına ilişkin tüm faaliyetler en az 24 saat öncesinden muhataplar ile koordine ediliyor. Bildirim yapılmaması gibi bir şey söz konusu değil. Muhataplarımıza gerekli bilgiler veriliyor.

Fırat'ın doğusundaki Rus-Türkiye ortak devriyeleri İdlib saldırısının ardından iptal mi edildi?: Barış Pınarı Harekat çevresinde Rusya ile ortak gerçekleştirilen devriyeler kötü hava koşulları nedeniyle ertelenebiliyor. Devriyelerle ilgili bir sıkıntı yok.

Güvenlik kaynaklarından önce, MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Piyade Albay Olcay Denizer de son yapılan faaliyetler ilgili bilgiler verdi. Denizer'in verdiği bilgiler şöyle:

Pençe Harekatlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 174 oldu. Pençe bölgelerinde kış süresince alan hakimiyetine devam edilmesi maksadıyla 2019 yılında açılan üs bölgeleri kalıcı olarak tutulacaktır.

47 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

27 aralık 2019’dan bu yana yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda 47 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 77 sığınak mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi.

Son bir ayda 3 bin 500’den fazla yasadışı sınır geçiş teşebbüsüne müdahale edildi. 16 bin düzensiz göçmen yakalandı 41 bin düzensiz göçmenin geçişi engellendi.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde 605 meskun mahal teröristlerden arındırıldı. 4 bin 219 km karelik alanda kontrol sağlandı. Şu ana kadar unsurlarımıza yapılan 500’den fazla taciz ve saldırıya meşru müdafaa kapsamında misli ile karşılık verildi.

Terör örgütü bugüne kadar 24 bomba yüklü araç saldırısı yaptı. Araç saldırılarına karşı 64 yol kontrol noktasında denetim yapılıyor. Bölgede 2 bin 606 mayın/eyp temizlendi.

15 Temmuz 2016’dan bu yana 18 bin 841 personel ihraç edildi.

31 aralık 2019’a kadar işlemlerini tamamlayan 49 bin 52 yükümlü 2020’de bedelli askerlik kapsamında silah altına alınacaktır.

2020 yılı içerisinde 23'ü milli 99'u uluslararası olmak üzere 122 tatbikatın icra edilmesi planlanmaktadır.

"İdlib'te Rusya ile koordinasyon sorunu var mı?" sorusuna güvenlik kaynakları, "Hem sahadaki unsurlar hem de üst düzey arasında iletiyşim ve koordinasyon devam ediyor" dedi.

RAND Corporation’ın Pentagon için hazırladığı ve "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD yanlısı" olduğu iddiaları içeren raporla ilgili kaynaklar, "İçinde anlamlandıramadığımız muğlaklar var. Kendi içinde çelişkiler barındıran bu raporda, isnat edilen yorumlar gerçekten uzak. Tarafımızda ciddiye alınmamaktadır" dedi.



