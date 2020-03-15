Türkiye MSB'den ortak devriye açıklaması

MSB'den ortak devriye açıklaması

Türkiye

MSB'den ortak devriye açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'nca İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığı açıklandı.

15 Mart 2020, Pazar 13:50 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Moskova mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.

Bakanlık tarafından ayrıca devriyeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.


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