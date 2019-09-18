MSB'den Pençe-3 Harekatı açıklaması: Yeni bir safhaya geçildi

MSB'den Pençe-3 Harekatı açıklaması: Yeni bir safhaya geçildi Milli Savunma Bakanlığı'ndan, teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildiği, yeni komando birliklerimiz sahaya indirildiği bildirildi