  • Haberler
  • Gündem
  • MSB'den Pençe-3 Harekatı açıklaması: Yeni bir safhaya geçildi

MSB'den Pençe-3 Harekatı açıklaması: Yeni bir safhaya geçildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildiği, yeni komando birliklerimiz sahaya indirildiği bildirildi

18 Eylül 2019, Çarşamba 11:07 Son Güncelleme:
A A
MSB'den Pençe-3 Harekatı açıklaması: Yeni bir safhaya geçildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildiği, yeni komando birliklerimiz sahaya indirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Son 4 ay içinde 111’i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde 417 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

AA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...