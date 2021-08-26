MSB'den SOLOTÜRK paylaşımı! Polonya'da gösteri uçuşu
Milli Savunma Bakanlığı, 'SOLOTÜRK gösteri ekibi 21-22 Ağustos 2021'de Gdynia Aerobaltic 2021 Airshow kapsamında Polonya’da gösteri uçuşu gerçekleştirdi' açıklamasında bulundu.
26 Ağustos 2021, Perşembe 10:11 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB)'den gelen açıklama şu şekilde:
SOLOTÜRK gösteri ekibi 21-22 Ağustos 2021'de Gdynia Aerobaltic 2021 Airshow kapsamında Polonya’da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTURK ekibimizin uluslararası organizasyondaki gösteri uçuşu ve Lehçe olarak yaptıkları sunum Polonya halkı tarafından ilgiyle izlendi.
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