Türkiye MSB'den SOLOTÜRK paylaşımı! Polonya'da gösteri uçuşu

MSB'den SOLOTÜRK paylaşımı! Polonya'da gösteri uçuşu

Türkiye

MSB'den SOLOTÜRK paylaşımı! Polonya'da gösteri uçuşu

Milli Savunma Bakanlığı, 'SOLOTÜRK gösteri ekibi 21-22 Ağustos 2021'de Gdynia Aerobaltic 2021 Airshow kapsamında Polonya’da gösteri uçuşu gerçekleştirdi' açıklamasında bulundu.

26 Ağustos 2021, Perşembe 10:11 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB)'den gelen açıklama şu şekilde:

SOLOTÜRK gösteri ekibi 21-22 Ağustos 2021'de Gdynia Aerobaltic 2021 Airshow kapsamında Polonya’da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTURK ekibimizin uluslararası organizasyondaki gösteri uçuşu ve Lehçe olarak yaptıkları sunum Polonya halkı tarafından ilgiyle izlendi.


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