Türkiye MSB'den son dakika açıklaması: 2 terörist etkisiz hâle getirildi

MSB'den son dakika açıklaması: 2 terörist etkisiz hâle getirildi

Türkiye

MSB'den son dakika açıklaması: 2 terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan bölgelerinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

31 Ekim 2021, Pazar 18:14 Son Güncelleme:
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MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için Irak kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

AA


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