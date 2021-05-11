Türkiye MSB'den son dakika açıklaması: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den son dakika açıklaması: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB'den son dakika açıklaması: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

11 Mayıs 2021, Salı 19:26 Son Güncelleme:
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MSB, "Güçlü, kararlı ve muktedir!" notuyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Irak kuzeyinde teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.

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