MSB, "Güçlü, kararlı ve muktedir!" notuyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Irak kuzeyinde teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.



