Türkiye MSB’den son dakika açıklaması: 6 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

MSB’den son dakika açıklaması: 6 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB’den son dakika açıklaması: 6 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında ‘Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi’ ifadelerini kullandı.

23 Mayıs 2021, Pazar 15:59 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Kahraman Komandolarımızdan teröre geçit yok! Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak üzere saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

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