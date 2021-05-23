Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Kahraman Komandolarımızdan teröre geçit yok! Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak üzere saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.