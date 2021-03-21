Suriye'de Esed rejiminin İdlib Atarib'deki bir hastaneye yaptığı saldırı sonucu 1'i çocuk 5 sivilin öldüğü, 10 sivil yaralandığı açıklandı. Atarib hastanesine düzenlenen rejim topçu bombardımanında aralarında bir çocuk ve kadının da bulunduğu 5 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralılar arasında 9 sağlık personeli olduğu ifade edildi.

MSB’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Esed rejimi yine Suriyeli masum sivillere acımasızca bir saldırı gerçekleştirdi. İdlib Atarib'deki bir hastaneye yapılan top atışlarıyla 1'i çocuk olmak üzere 5 masum sivil rejim tarafından katledildi. Hastaneyi vurarak yine insanlık suçu işleyen rejim 10 sivili de yaraladı.