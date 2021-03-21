Gündem MSB’den son dakika açıklaması: Esed rejimi acımasızca bir saldırı gerçekleştirdi

MSB’den son dakika açıklaması: Esed rejimi acımasızca bir saldırı gerçekleştirdi

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MSB’den son dakika açıklaması: Esed rejimi acımasızca bir saldırı gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında Esed rejiminin Suriyeli masum sivillere karşı acımasızca bir saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

21 Mart 2021, Pazar 14:18 Son Güncelleme:
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Suriye'de Esed rejiminin İdlib Atarib'deki bir hastaneye yaptığı saldırı sonucu 1'i çocuk 5 sivilin öldüğü, 10 sivil yaralandığı açıklandı. Atarib hastanesine düzenlenen rejim topçu bombardımanında aralarında bir çocuk ve kadının da bulunduğu 5 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralılar arasında 9 sağlık personeli olduğu ifade edildi.

MSB’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Esed rejimi yine Suriyeli masum sivillere acımasızca bir saldırı gerçekleştirdi. İdlib Atarib'deki bir hastaneye yapılan top atışlarıyla 1'i çocuk olmak üzere 5 masum sivil rejim tarafından katledildi. Hastaneyi vurarak yine insanlık suçu işleyen rejim 10 sivili de yaraladı.

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