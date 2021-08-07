Türkiye MSB'den son dakika açıklaması: Hudut kartallarımız tarafından yakalandı

MSB'den son dakika açıklaması: Hudut kartallarımız tarafından yakalandı

Türkiye

MSB'den son dakika açıklaması: Hudut kartallarımız tarafından yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne’den yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalanan 19 kişiden 13’ünün FETÖ mensubu olduğunun belirlendiğini açıkladı.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 20:27 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Edirne’de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 13’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.



DHA

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