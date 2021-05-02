Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütünün Afrin'de tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldığını ve yaralı bir çocuğun kurtarılamadığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada 'Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin'de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı' denildi.

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