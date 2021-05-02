Türkiye MSB'den son dakika açıklaması: PKK/YPG tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı

MSB'den son dakika açıklaması: PKK/YPG tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı

Türkiye

MSB'den son dakika açıklaması: PKK/YPG tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı

MSB'den gelen son dakika açıklamasına göre, Zeytin Dalı bölgesi Afrin’de, PKK/YPG tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. 8 adet top/roket atan teröristler anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk hayatını kaybetti.

02 Mayıs 2021, Pazar 13:18 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütünün Afrin'de tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldığını ve yaralı bir çocuğun kurtarılamadığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada 'Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin'de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı' denildi.


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