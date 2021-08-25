Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

(Afganistan'da görev yapan Türk askeri) Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir.

Hamid Karzai Havaalanı’nda yaşanan karmaşaya diğer ülke askerleri ile müdahale edilmiş, havaalanında güvenlik sağlanarak faaliyetlerin yürütülmesi sağlanmıştır. Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi) Bu süreçte askeri uçaklarımızla 1129 sivil vatandaşın tahliyesi yapılmıştır.



