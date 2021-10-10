Milli Savunma Bakanlığı, “F-16 Silah ve Taktikler Subaylığı Kursu”, 3’üncü Ana Jet Üs 132’nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığı bünyesinde hız kesmeden devam ediyor." açıklamasında bulundu.

MSB, “F-16 Silah ve Taktikler Subaylığı Kursu”, 3’üncü Ana Jet Üs 132’nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığı bünyesinde hız kesmeden devam ediyor." açıklamasında bulundu.











