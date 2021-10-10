Türkiye MSB'den son dakika F-16 paylaşımı!

MSB'den son dakika F-16 paylaşımı!

Türkiye

MSB'den son dakika F-16 paylaşımı!

MSB'den yapılan son dakika paylaşımına göre, 'F-16 Silah ve Taktikler Subaylığı Kursu”, 3’üncü Ana Jet Üs 132’nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığı bünyesinde hız kesmeden devam ediyor.' denildi.

10 Ekim 2021, Pazar 13:57 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, “F-16 Silah ve Taktikler Subaylığı Kursu”, 3’üncü Ana Jet Üs 132’nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığı bünyesinde hız kesmeden devam ediyor." açıklamasında bulundu.

MSB, “F-16 Silah ve Taktikler Subaylığı Kursu”, 3’üncü Ana Jet Üs 132’nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığı bünyesinde hız kesmeden devam ediyor." açıklamasında bulundu.




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