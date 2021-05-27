Türkiye MSB'den 'Süper Ay' paylaşımı

MSB'den 'Süper Ay' paylaşımı

Türkiye

MSB'den 'Süper Ay' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, 'Süper Ay' manzarasında uçuş yapan F-16 savaş uçaklarından fotoğraf paylaştı.

27 Mayıs 2021, Perşembe 15:33 Son Güncelleme:
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Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', dün Türkiye'den de görüntülendi. MSB, 'Süper Ay' manzarasında uçuş yapan F-16 savaş uçaklarından fotoğraf paylaştı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Ay da tutulsa, Süper Ay da olsa onlar hep orada" denildi. 

DHA

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