Siyaset MSB’den Yüksek Askeri Şura Kararları ile ilgili açıklama

MSB’den Yüksek Askeri Şura Kararları ile ilgili açıklama

Siyaset

MSB’den Yüksek Askeri Şura Kararları ile ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerinde terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emekliliğe Yüksek Askeri Şura tarafından karar verilmektedir” denildi.

19 Ağustos 2020, Çarşamba 18:52 Son Güncelleme:
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MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerinde terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emekliliğe Yüksek Askeri Şura tarafından karar verilmektedir. 23 Temmuz 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında icra edilen YAŞ toplantısında, TSK kadro ve ihtiyacı dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emeklilik kararları alınmıştır” ifadelerine yer verdi.

ANKARA (İHA)


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