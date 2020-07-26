MSB'den Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına sert tepki
Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasıyla ilgili "Bayrağımıza uzanan eller kırılır" şeklinde açıklama yapıldı.
26 Temmuz 2020, Pazar 15:24 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı’nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1287358129471193088
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