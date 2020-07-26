Türkiye MSB'den Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına sert tepki

MSB'den Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına sert tepki

Türkiye

MSB'den Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına sert tepki

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasıyla ilgili "Bayrağımıza uzanan eller kırılır" şeklinde açıklama yapıldı.

26 Temmuz 2020, Pazar 15:24 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı’nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır.



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