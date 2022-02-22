MSÜ sınav ücreti, geç başvuru tarihinde yüzde 50 artırımlı ödenecek ve adayların sınav ücretini 2022 MSÜ son başvuru tarihinde saat 23.59’a kadar yatırması gerekiyor. Peki, 2022 MSÜ son başvuru tarihi ne zaman? İşte, 27 Mart tarihinde gerçekleşecek 2022 Milli Savunma Üniversitesi sınavına katılmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken ayrıntılar…

2022 MSÜ SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2022 MSÜ başvuruları 13 Ocak- 9 Şubat tarihleri arasında alındı. Bu süre içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayamayan adaylar için ise ÖSYM’nin sitesinde geç başvuru tarihi paylaşıldı.

Buna göre, 2022 MSÜ geç başvuruları 22.02.2022 tarihinde alınacak, başvuru işlemleri saat 23.59’a kadar devam edecek. Bu tarihte başvuruda bulunan adayların sınav ücretini de aynı gün içerisinde yatırmaları gerekiyor.

MSÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2022 MSÜ sınav ücretleri normal başvuru süresi içerisinde 130 TL olarak belirlendi. Ancak geç başvuru tarihinde (22.02.2022) başvuru yapan adaylar bu ücreti yüzde 50 artırımlı olarak yatıracak. Böylelikle 22 Şubat’ta yapılacak başvurular için adayların 195 TL sınav ücreti yatırması gerekiyor.

MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Geç başvuru gününde bankalardan yapılan ücret ödemesi sisteme aktarılamadığı için bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, 22 Şubat’ta sadece ÖSYM’nin internet sayfasında sağ üst tarafta e-İŞLEMLER sekmesinde yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılmalıdır.

MSÜ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

MSÜ başvuruları ÖSYM Başvuru Merkezleri veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapılacaktır.



