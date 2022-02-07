MSÜ başvuruları 13 Ocak’ta başladı ve 9 Şubat tarihinde sona erecek. Adayların başvuruları sınav ücretini yatırdıktan sonra değerlendirmeye alınacak. Diğer yandan sınav ücretleri geç başvuru tarihi içerisinde yatırıldığı takdirde yüzde 50 artırımlı olacak. Peki, MSÜ sınav ücreti nereden ve hangi bankaya yatırılır? 2022 MSÜ sınav ücreti ne kadar? İşte detaylar…

2022 MSÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) ve Askeri Öğrenci Temini kılavuzunda yer alan bilgilere göre, 2022 MSÜ sınav ücreti 130 TL olarak belirlendi.

Diğer yandan geç başvuru dönemi içerisinde yatırılacak sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olacak.

2022 MSÜ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

MSÜ SINAV ÜCRETİ NEREDEN VE HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası'nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar dahil)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Aynı zamanda sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilmektedir.

2022 MSÜ SINAV ÜCRETİNİ YATIRMAK İÇİN TIKLAYIN

2022 MSÜ SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

13 Ocak’ta başlayan MSÜ başvuruları 9 Şubat tarihine kadar devam edecek. Geç başvurular ise 22 Şubat’ta alınacak.