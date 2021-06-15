MSÜ sınavında en başarılı test Türkçe
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 4 Nisan’da yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (MSÜ) değerlendirme raporunu yayınladı.
15 Haziran 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Rapora göre, MSÜ sınavına 446 bin 146 kişi girdi. Sınava, okul bazında en fazla katılım yüzde 36.63’le Anadolu liselerinden oldu. Adaylar en yüksek başarıyı, Türkçe testinde gösterdi. En düşük başarı fen bilimleri testinde görüldü. Raporun tamamına ÖSYM’nin https://osym.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.