MSÜ sınavında en başarılı test Türkçe

Rapora göre, MSÜ sınavına 446 bin 146 kişi girdi. Sınava, okul bazında en fazla katılım yüzde 36.63’le Anadolu liselerinden oldu. Adaylar en yüksek başarıyı, Türkçe testinde gösterdi. En düşük başarı fen bilimleri testinde görüldü. Raporun tamamına ÖSYM’nin https://osym.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.