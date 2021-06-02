MSÜ sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından başvuruda bulunana adaylar sonuçlarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Diğer yandan Milli Savunma Üniversitesi’nden yapılan açıklamayla sınav tarihleri de belli olurken, adaylardan istenilen taban puanları da açıklamada yer aldı.

MSÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Üniversitesi personel alımı başvuru sonuçlarını

https://pertemin.msb.gov.tr/Sonuc/2021_msu_soz_per/Sonuc.aspx

adresinden, T.C. kimlik no ile giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

MSÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, MSÜ’de istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Temini 07-18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Diğer yandan yapılan açıklamada “Başvurusu kabul edilen adaylardan, alım yapılacak her unvan için kadro sayısının 10 katı kadar aday ilgili KPSS puanına göre sıralanarak taban puanlar belirlenmiştir." İfadeleri kullanıldı.

ADAYLARA ÖNEMLİ UYARI

MSÜ personel temini sınavına girecek adaylara önemli uyarıda bulunuldu. Yapılan açıklamaya göre, adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal İşler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde bulunmak zorunda.

Belirtilen tarih ve saatte sınav merkezinde olmayan adaylar sınava girme hakkını kaybetmiş olacak. Bununla birlikte sınava katılacak adayların sınav sırasında Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

AKILLI SAATLE SINAVA GİRİLEMEYECEK

Son dönemlerde sıklıkla kullanılan akıllı saatler de sınavda kullanılamayacak gereçler arasında yer alıyor. Bununla birlikte sınava girecek adaylar, yanlarında cep telefonu, fotoğraf makinesi gibi görüntü ve ses kaydedici cihazları yanlarına alamayacak.

HES KODU ÇIKTISI OLMAYAN SINAVA ALINMAYACAK

MSÜ sınavına girecek adaylar, Hayat Eve Sığar Uygulamasından alacakları HES Kodunun Kare Kodlu çıktısını yanlarında getirmeleri gerekiyor. Nizamiye girişinde adaylara HES Kodu (Hayat Eve Sığar) Sorgulaması yapılacak. HES Kodu sorgulama sonucu riskli olan ve HES Kodu olmayan adaylar sınava alınmayacak.