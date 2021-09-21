Eğitim & Kariyer MSÜ tercih sonuçları açıklandı! İşte, msu.edu.tr MYO yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

MSÜ tercih sonuçları açıklandı! İşte, msu.edu.tr MYO yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

Eğitim & Kariyer

MSÜ tercih sonuçları açıklandı! İşte, msu.edu.tr MYO yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

Heyecanla beklenen Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları öğrenci yerleştirme sonuçları 21 Eylül Salı günü itibariyle açıklandı. Adaylar MSÜ MYO yerleştirme sonuçlarını msu.edu.tr adresinden öğrenebiliyor.

21 Eylül 2021, Salı 12:06 Son Güncelleme:
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YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci, Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları öğrenci yerleştirme sonuçlarına çevirmişti. Beklenen haber, Üniversiteden geldi ve MSÜ tercih sonuçları açıklandı. İşte, msu.edu.tr MYO yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı…

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklama ile Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrenci yerleştirme sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Astsubay Meslek Yüksekokullarına "Aday Yerleştirme İşlemleri" kapsamında sınav sonuçları 21 Eylül saat 10.00’da pertemin.msb.gov.tr internet sitesi üzerinden ilan edildi

MSÜ MYO sonuçları, Milli Savunma Üniversitesi resmi internet sitesi https://msu.edu.tr/myosonuclari bağlantısı üzerinden öğrenilebilecek.

MSU.EDU.TR MYO YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

 

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