MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Hangi tarihte açıklanır?

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Hangi tarihte açıklanır? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu binlerce askeri üniversite adayı tarafından bugünlerde sıklıkla yöneltiliyor. Son tercihlerin üzerinden 4 gün geçerken adaylar Milli Savunma Üniversitesi'nden net bir tarih bekliyor.