MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Hangi tarihte açıklanır?
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu binlerce askeri üniversite adayı tarafından bugünlerde sıklıkla yöneltiliyor. Son tercihlerin üzerinden 4 gün geçerken adaylar Milli Savunma Üniversitesi'nden net bir tarih bekliyor.
29 Nisan'da başlayan MSÜ tercihleri geçen 17 Mayıs Cuma günü sona erdi. Başvurularını tamamlayan adayların ana gündem maddesi tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı şeklinde... İşte bir önceki süreçte yaşananlar...
MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları hakkında Üniversite'den ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama yok. Geçen sene 24 Nisan - 11 Mayıs arası alınan tercihlerin sonuçları 21 Haziran'da açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında 2019 MSÜ tercih sonuçlarının 28 Haziran'da açıklanması bekleniyor.