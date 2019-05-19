MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce askeri üniversite adayı bu soruya cevap arıyor. İşlemlerin üzerinden iki gün geçerken adaylar Milli Savunma Üniversitesi'nden bir açıklama bekliyor.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları hakkında Üniversite'den ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama yok. Geçen sene 24 Nisan - 11 Mayıs arası alınan tercihlerin sonuçları 21 Haziran'da açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında 2019 MSÜ tercih sonuçlarının 28 Haziran'da açıklanması bekleniyor.