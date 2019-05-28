Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı yapıldı, sonuçlar açıklandı ve son olarak üniversite adaylarından tercihleri alındı. Süreç hala devam ediyor. Sonuçlar açıklanmayınca şu sıralar, adayların sıklıkla yönelttiği soru "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları hakkında Üniversite'den ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama yok. Geçen sene 24 Nisan - 11 Mayıs arası alınan tercihlerin sonuçları 21 Haziran'da açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında 2019 MSÜ tercih sonuçlarının 28 Haziran'da açıklanması bekleniyor.