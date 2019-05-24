MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıklandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) için süreç ocak ayında başlamış sınav nisan ayında yapılmıştı. 26 Nisan'da açıklanan sonuçların üzerinden üç gün geçmişti ki, tercihler başladı. Son tercih tarihi ise 17 Mayıs'tı. Bugün itibarıyla tercihlerin üzerinden bir hafta geçti. Süreci tam olarak bilmeyen üniversite adayları "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu iletiyor.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları hakkında Üniversite'den ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama yok. Geçen sene 24 Nisan - 11 Mayıs arası alınan tercihlerin sonuçları 21 Haziran'da açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında 2019 MSÜ tercih sonuçlarının 28 Haziran'da açıklanması bekleniyor.