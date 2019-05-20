Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) son tercih işlemlerinin üzerinden 3 gün geçti. Adaylar titizlikle tercihlerini tamamlarken sıra geldi sonuçlara... On binlerce kişinin aklının bir tarafında "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusu yatıyor. İşte detaylar...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları hakkında Üniversite'den ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama yok. Geçen sene 24 Nisan - 11 Mayıs arası alınan tercihlerin sonuçları 21 Haziran'da açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında 2019 MSÜ tercih sonuçlarının 28 Haziran'da açıklanması bekleniyor.