MSÜ tercihleri nasıl yapılır? İşte MSÜ tercih kılavuzu…

Askeri öğrenci yetiştirmek amacıyla yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) değerlendirme raporu ÖSYM tarafından yayınlandı. Rapora göre, 2019 MSÜ sınavına başvuran 381 bin 230 adaydan 372 bin 451’i sınava girdi. 372 bin 313 adayın sınavı ise geçerli sayıldı.

MSÜ sınavı, 7 Nisan 2019 tarihinde 94 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınava giren adayların %67’si erkek, %33’ü kadın olan 2019 MSÜ’ye okul bazında en fazla katılım ise Anadolu Liseleri’nden oldu.

Toplamda 120 sorudan oluşan sınavda; Türkçe (40 Soru), Sosyal Bilimler (20 Soru), Temel Matematik (40 Soru) ve Fen Bilimleri (20 Soru) testleri uygulandı.

Adayların en yüksek başarıyı Türkçe testinde, en düşük başarıyı ise Fen Bilimleri testinde göstertiği belirtildi.

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ÖSYM’nin sınav takvimine göre, MSÜ askeri okul tercihleri 17 Mayıs’a kadar yapılabilecek. Milli Savunma Bakanlığı’nın Personel Temin Dairesi Başkanlığı sitesinden Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-msü) ve Askeri Öğrenci Temini kılavuzuna ulaşılabilir.

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MSÜ SINAVI PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

MSÜ sınavı puanları; sayısal, eşit ağırlık, sözel ve genel olmak üzere dört ayrı puan türünde hesaplanıyor. Puanlar hesaplanırken her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlendikten sonra doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (net sayısı) hesaplanıyor. Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunmaktadır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanmaktadır. Hesaplanan standart puanlar ve ÖSYM tarafından oluşturulan testlerin ağırlıkları tablosundaki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puan hesaplamaları yapılmaktadır.

Adayların ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SAY), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖZ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulmaktadır.

Adayların, aldıkları puana göre en yüksek puandan başlanarak başarı sırası belirlenmekte ve adaylar, Tablo 2’de belirtilen puan türlerine göre 2’nci seçim aşamalarına çağrılmaktadır.

2019 MSÜ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİN TIKLAYIN